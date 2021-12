Spazio: il maltempo ferma ancora i satelliti Galileo, lancio rinviato per la 3ª volta

MeteoWeb

Il maltempo nell’area dello spazioporto di Kourou ha bloccato nuovamente il lancio dei due satelliti Galileo Foc 23 e 24. Arianespace ha comunicato nella notte che “a causa di condizioni meteorologiche avverse, le operazioni di lancio sono state interrotte a H-10 minuti“. Sulla base spaziale europea, nella Guyana francese, la presenza anche di “fulmini” ha indotto Arianespace a far slittare di nuovo il volo Vs26.

Il lancio era inizialmente previsto il 1° Dicembre ma le condizioni meteo sulla base di lancio di Kourou sono peggiorate e il volo è stato riprogrammato prima per la notte tra il 2 e 3 Dicembre (ora italiana) e ora per la notte prossima, tra sabato e domenica.

“Il veicolo di lancio Soyuz e la navicella spaziale sono in condizioni stabili e sicure,” ha confermato Arianespace che ha riprogrammato il lancio per le 01:19 ora italiana.