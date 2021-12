Spazio: la Cina attacca Elon Musk, rischio collisioni tra satelliti SpaceX e la Stazione del gigante asiatico

MeteoWeb

Il miliardario Elon Musk sotto attacco sui social media cinesi: secondo Pechino, 2 dei suoi satelliti hanno mancato di poco la collisione con la stazione spaziale del gigante asiatico.

Da un documento inviato all’inizio di dicembre da Pechino all’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello Spazio esterno a Vienna, è emerso che la stazione spaziale cinese Tiangong ha dovuto eseguire manovre evasive in due occasioni, a Luglio e Ottobre, per evitare uno scontro. L’agenzia spaziale cinese ha dovuto reagire “per garantire la sicurezza e la sopravvivenza degli astronauti in orbita“, ha aggiunto Pechino.

SpaceX non ha replicato, creando malcontento tra gli internauti cinesi.

L’azienda di Elon Musk ha lanciato una costellazione di oltre 1.500 satelliti nell’ambito del progetto Starlink, che ha l’obiettivo di portare la connettività internet anche negli angoli più remoti del mondo.