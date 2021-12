Spazio, la NASA punta su Stazioni private nel futuro: assegnati 415 milioni a Blue Origin, Nanoracks e Northrop Grumman

MeteoWeb

Anticipando il futuro ritiro della Stazione Spaziale Internazionale, la NASA ha annunciato di aver firmato contratti con 3 società per aiutarle a sviluppare stazioni private.

Le tre società sono Blue Origin, Nanoracks e Northrop Grumman, che riceveranno rispettivamente 130, 160 e 125,6 milioni di dollari.

“Stiamo collaborando con aziende americane per sviluppare destinazioni spaziali che le persone possono visitare, dove possono vivere e lavorare,” ha dichiarato l’amministratore della NASA Bill Nelson in una nota.

L’Agenzia spaziale statunitense incoraggia fortemente la privatizzazione dell’orbita bassa per risparmiare denaro e concentrarsi su missioni di esplorazione più distanti sulla Luna e su Marte.

Il futuro della Stazione Spaziale Internazionale è ufficialmente assicurato fino al 2024 e la NASA ha confermato che potrà operare fino al 2028. Nelson si è espresso a favore dell’estensione fino al 2030.

L’obiettivo è un graduale passaggio di consegne con le stazioni private, ponendo fine all’attuale cooperazione internazionale sulla ISS, in particolare con la Russia. Questi contratti “contribuiranno a garantire agli Stati Uniti una presenza umana continua in orbita bassa,” ha dichiarato Phil McAlister, direttore dei voli commerciali per la NASA.