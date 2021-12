Spazio: lezione speciale dalla stazione cinese per i 3 taikonauti in orbita

MeteoWeb

Una lezione speciale si è tenuta oggi nella stazione spaziale cinese: i membri dell’equipaggio Zhai Zhigang, Wang Yaping e Ye Guangfu hanno affascinato numerosi bambini.

La China Manned Space Agency ha riferito che, dopo un’introduzione relativa ad abitudini di vita e di lavoro nella stazione, i tre taikonauti hanno mostrato esperimenti scientifici, partecipando anche ad una sessione di domande e risposte in tempo reale con gli studenti.

I ragazzi hanno partecipato all’evento al China Science and Technology Museum, ma altre aule sono state allestite allo scopo a Nanning, nella regione autonoma del Guangxi Zhuang nella Cina meridionale, nella contea di Wenchuan nella provincia del Sichuan, a Hong Kong e a Macao.

I tre taikonauti sono arrivati alla nuova stazione cinese a bordo della navicella Shenzhou-13 e sono entrati nella base il 16 ottobre, dando il via alla più lunga missione con equipaggio della nazione.