Spazio: l’Iran annuncia il lancio di 3 dispositivi per la ricerca, fallito l’inserimento in orbita

L’Iran ha annunciato di avere lanciato 3 dispositivi per la ricerca spaziale con un razzo Simorgh: lo ha comunicato la televisione di Stato.

“Il razzo Simorgh per il lancio di satelliti ha inviato tre dispositivi di ricerca nello Spazio,” ha dichiarato Ahmad Hosseini, portavoce del ministero della Difesa iraniano, citato dall’emittente statale.

Secondo le prime informazioni, in attesa di conferma, i payload sarebbero stati portati a un’altitudine orbitale di 470 km ma il vettore non sarebbe riuscito a inserire i carichi utili in orbita.