Spazio: nuovo accordo di cooperazione Russia-Cina, realizzeranno una Stazione di Ricerca Lunare

L’agenzia spaziale russa Roscomos ha confermato, al tabloid cinese Global Times, che Cina e Russia sigleranno un nuovo programma di cooperazione spaziale il prossimo anno per il periodo tra il 2023 e il 2027: includerà anche un progetto per creare una Stazione di Ricerca Lunare Internazionale sulla superficie del satellite entro il 2035.

Il nuovo programma prevede anche piani per supportare lo sviluppo dei sistemi di satelliti dei 2 Paesi, il Glonass russo e il Beidou cinese, e altri progetti a cui Roscosmos e la China National Space Agency lavoreranno nei prossimi decenni.

Cina e Russia stanno già lavorando a una bozza di accordo, che potrebbe essere siglato nel 2022.