Spazio: nuovo rinvio per il lancio dei satelliti Galileo 27 e 28

Nuovamente rinviato il lancio dei satelliti 27 e 28 del sistema di navigazione satellitare europeo Galileo: inizialmente previsto per il 2 Dicembre, era stato già posticipato una volta a causa del maltempo, mentre l’attuale rinvio riguarda un’anomalia, ora risolta, a una stazione a terra di telemetria della traiettoria di volo del lanciatore Soyuz.

La società Arianespace, responsabile del lancio per conto dell’Agenzia Spaziale Europea, ha reso noto che la partenza, dallo spazioporto europeo di Kourou, in Guyana Francese, è prevista alle 21:23 locali del 3 Dicembre (01:23 ora italiana del 4 Dicembre).

Galileo è il nuovo sistema di navigazione satellitare più preciso al mondo che serve oltre due miliardi di utenti in tutto il pianeta.