Stazione Spaziale: Dragon ha attraccato alla ISS, a bordo 3 tonnellate di rifornimenti ed esperimenti

La capsula cargo Dragon di SpaceX ha attraccato alla Stazione Spaziale Internazionale: a bordo 3 tonnellate di rifornimenti per gli astronauti e una serie di nuovi esperimenti scientifici, dalla stampante 3D per produrre tessuti biologici a dei test per la resistenza antibiotica dei batteri ideati da studenti.

Dragon ha raggiunto la ISS alle 09:41 ora italiana agganciandosi al modulo Harmony sotto la supervisione degli astronauti Raja Chari e Thomas Marshburn: resterà in orbita per circa un mese, per poi rientrare a Terra con splashdown nell’oceano.

Il lancio di Dragon è stato il 31° effettuato in questo 2021 dal Kennedy Space Center, un record che supera i 29 del 1966, nel pieno della corsa allo Spazio.

Il 31° lancio di Falcon 9, di cui 28 dalla Florida, supera invece il record di 26 nel 2020.