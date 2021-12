Stop all’ingresso dei britannici in Francia: Eurotunnel vietato agli inglesi in transito

MeteoWeb

Eurotunnel Le Shuttel, il servizio ferroviario attrezzato per il trasporto dei veicoli che collega Francia e Regno Unito passando al di sotto del Canale della Manica, ha deciso che i cittadini britannici residenti nell’Unione europea non potranno più attraversare la Francia in auto per raggiungere il loro luogo di residenza. Una misura rigida e grave, giustificata dalle restrizioni imposte dal governo francese contro la nuova ondata di Covid-19.

La misura non sarà applicata ai britannici con residenza in Francia. Nell’ambito delle nuove misure per combattere il dilagare di Omicron, Parigi aveva già vietato i viaggi “non essenziali” verso il Regno Unito, dove da giorni si registrano picchi record di nuovi contagi che ormai hanno superato la soglia dei 183mila al giorno.

Sembrano a dire il vero ingiustificate le misure imposte dalla Francia, che a dire il vero ha più contagi del Regno Unito, ai cui cittadini impedisce il transito. Solo oggi, infatti, si contano 208 mila contagi in Francia, a fronte di 180 mila in Gran Bretagna.

Il Regno Unito, giova ricordarlo, resta libero e senza alcuna restrizione, ed è l’unico paese occidentale a non imporre misure drastiche.