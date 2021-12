Studio USA su miocarditi/pericarditi dopo i vaccini anti-Covid: “tasso di incidenza più alto per Pfizer e negli adolescenti”

MeteoWeb

“Un numero crescente di incidenze di miocardite/pericardite è stato segnalato dopo la vaccinazione anti-Covid negli adolescenti e nei giovani adulti”, si legge in uno studio, pubblicato sulla rivista MDPI, “progettato per indagare il tasso di incidenza e il rischio di miocardite e pericardite dopo la vaccinazione anti-Covid negli Stati Uniti in base all’età e al tipo di vaccino”. Lo studio ha utilizzato il Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS), il sistema di segnalazione degli eventi avversi dopo i vaccini negli USA, dall’11 dicembre 2020 al 13 agosto 2021.

“Gli eventi avversi di miocardite e pericardite a seguito della vaccinazione contro il COVID-19 sono stati rari, con un tasso di incidenza di 5,98 casi per milione di dosi somministrate. Il tasso di incidenza era più alto negli adolescenti e dopo la somministrazione della seconda dose di vaccini con RNA messaggero (mRNA)”, si legge nello studio. Nello specifico, per diversi gruppi d’età, “il tasso di incidenza era più alto negli adolescenti di 12-17 anni, a 20,94 casi per milione, e diminuiva con l’aumento dell’età a 5,92 casi per milione negli adulti di 18-64 anni e a 1,92 casi per milione negli adulti over 65 anni”, riporta lo studio.

“Nel complesso, due vaccini a mRNA erano significativamente associati ad un aumento dei rischi di miocardite/pericardite, Moderna e Pfizer, rispetto a tutti gli altri vaccini dal sistema VAERS. Il vaccino Pfizer aveva un tasso di incidenza più alto (6,70 casi per milione) rispetto al tasso di 4,98 casi per milione riscontrato per il vaccino Moderna. In particolare, il tasso di incidenza dopo la seconda dose era il doppio rispetto a quello dopo la prima dose di vaccino a mRNA. I rischi di miocardite/pericardite erano doppi nei maschi rispetto alle femmine per entrambi i vaccini a mRNA. Il vaccino vettore virale Janssen non era associato a segnali di miocardite/pericardite. Per i pazienti ad alto rischio di miocardite/pericardite o con lesioni miocardiche, il vaccino a vettore virale può essere un’alternativa da prendere in considerazione”, scrivono i ricercatori.

“Gli operatori sanitari possono utilizzare le evidenze generate da questo studio per fornire consulenza sulla sicurezza dei vaccini anti-Covid. Gli operatori sanitari dovrebbero discutere i rischi di miocardite/pericardite, in particolare con gli individui ad alto rischio di malattie cardiovascolari, per aiutarli a prepararsi adeguatamente. I benefici e i rischi dei vaccini anti-Covid dovrebbero essere discussi attentamente durante il consulto. Gli eventi avversi di miocardite/pericardite a seguito della vaccinazione anti-Covid sono stati molto rari. La maggior parte dei pazienti si è completamente ripresa dopo la miocardite/pericardite indotta dal vaccino. Sono stati in grado di tornare alle normali attività quotidiane dopo che i loro sintomi sono migliorati. Tuttavia, alcune miocarditi/pericarditi gravi potrebbero essere associate a morbilità a lungo termine. Inoltre, potrebbe essere necessario una modifica del programma vaccinale o una linea guida per affrontare questi nuovi eventi avversi, specialmente negli adolescenti e nei giovani adulti. È importante che gli operatori sanitari esaminino attentamente i fattori di rischio di miocardite/pericardite e valutino benefici e rischi quando si sceglie un tipo adeguato di vaccino anti-Covid. Il vaccino a vettore virale potrebbe essere un’alternativa da prendere in considerazione per gli individui ad alto rischio di miocardite/pericardite, per coloro che hanno manifestato eventi di miocardite/pericardite dopo la prima dose di vaccino anti-Covid o per gli individui con una storia familiare di cardiomiopatia. Infine, potrebbe essere necessaria una diagnosi completa e un piano di trattamento per la miocardite acuta associata alla ricezione di vaccini anti-Covid a mRNA”, concludono gli esperti.