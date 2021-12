Meteo, super caldo sulle Alpi occidentali e sull’Appenino tosco-emiliano: picchi di +22°C

MeteoWeb

L’anticiclone si sta rinvigorendo sull’Italia in vista di quello che sarà un Capodanno dal clima primaverile nel nostro Paese. Le temperature stanno già aumentando e oggi al Centro-Nord è una giornata di caldo. In particolare, temperature molto elevate per il periodo, che dovrebbe essere il più freddo dell’anno, si registrano sulle Alpi occidentali e sull’Appennino tosco-emiliano, con punte di +22°C e +18°C rispettivamente.

Per esempio, si registrano +22°C a Susa, Castel Vittorio, +21°C a Triora, +20°C a Chiusa Pesio, +19°C a Chiomonte, Locana, Traversella, +18°C a Barge, San Damiano Macra, Noasca, Pamparato, Sassostorno, Grammatica, +17°C a Brosso, Oulx, Coazze, Migliana, Villa Minozzo, +16°C a Biella, Bobbio, Pievepelago, Sestola, Collagna.

Segnaliamo anche: +18°C a Roma, Orvieto, +17°C a Viterbo, Siena, +16°C a Pisa.