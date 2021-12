Covid: Super Green Pass in zona bianca prorogato fino al 31 marzo 2022

MeteoWeb

Secondo il decreto approvato oggi in Consiglio dei Ministri, con cui lo stato di emergenza viene prorogato al 31 marzo 2022, viene prorogato fino alla stessa data anche il Super Green Pass in zona bianca.

Ad oggi il Green Pass rafforzato è in vigore fino al 15 gennaio ma il decreto stabilisce che nelle zone bianche fino al 31 marzo 2022 dovrà essere usato per le attività che sono oggetto di limitazioni in zona gialla. Questo vuol dire che resteranno precluse ai non vaccinati attività come i ristoranti al chiuso, i cinema, le discoteche, gli stadi.

Ma anche i vaccinati in possesso di Green Pass dovranno fare attenzione. Chi ha fatto la seconda dose da oltre 9 mesi avrà il Green Pass scaduto e quindi dovrà rinnovarlo.