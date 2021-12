Il telescopio spaziale James Webb ha superato la Luna: completate due delle tre manovre previste

MeteoWeb

Continua come da programma la corsa del telescopio spaziale James Webb verso la sua destinazione finale, il secondo punto di Lagrange (L2), a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra. A tre giorni dal lancio, avvenuto il giorno di Natale dallo Spazioporto europeo nella Guyana francese a bordo di un razzo Ariane 5, Webb ha gia’ superato la Luna e ha completato due delle tre manovre previste per il suo corretto posizionamento in orbita attorno al punto L2 lungo l’asse Terra-Sole. Lo ha annunciato la NASA sul profilo Twitter della missione, scrivendo: “e’ stata una serata impegnativa!”.

La seconda manovra di correzione della traiettoria e’ stata eseguita a 60 ore dal lancio grazie all’accensione dei propulsori di bordo ed e’ durata 9 minuti e 27 secondi.

La NASA conduce la missione insieme all’Agenzia spaziale europea (ESA) e l’agenzia spaziale canadese (CSA). Il telescopio spaziale James Webb, attesissimo erede del celebre Hubble, aiuterà a scrutare l’universo con una potenza mai vista finora.