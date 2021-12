Tempesta Barra, inondazioni, neve e vento fino a 157km/h in Irlanda: decine di migliaia di persone senza elettricità e trasporti nel caos – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Almeno 59.000 case e aziende sono rimaste senza elettricità quando la tempesta Barra ha raggiunto l’Irlanda, portando forti piogge e venti violenti. Nevica nel nord-ovest del Paese. Il servizio meteorologico nazionale, Met Éireann, ha affermato che la tempesta, che interessa anche il Regno Unito, potrebbe rappresentare un pericolo per la vita.

Segnalata una raffica di vento di 157km/h al Faro Fastnet, sulla costa di Cork, in Irlanda. Sono state segnalate interruzioni di corrente nelle contee di Cork, Kerry, Dublino e Limerick e i cittadini di tre contee della costa occidentale sono invitati a rimanere in casa. Le inondazioni a Cork e Kerry hanno reso diverse strade impraticabili a causa dell’acqua o degli alberi caduti. La tempesta, inoltre, ha coinciso con l’alta marea nella città di Cork, con le acque alluvionali che scorrevano attraverso South Mall dalle banchine lungo il fiume Lee nel quartiere di Morrison’s Island.

Almeno 23 proprietà a Bantry, nella contea di Cork, sono state allagate. Il consiglio della contea di Kerry afferma che alcune strade a Kenmare lungo la N71 sono impraticabili a causa delle inondazioni. Segnalate inondazioni anche a Limerick e Galway.

Una rara allerta meteo rossa era in atto nelle contee di Cork, Kerry e Clare e sono state emesse allerte arancioni per Limerick, Waterford, Galway, Mayo, Wexford, Dublino, Louth, Wicklow e Meath. Le scuole in 12 contee, soggette ad allerte rosse e arancioni, sono state avvisate di chiudere, mentre Aer Lingus ha cancellato tutti i voli in entrata e in uscita da Cork con alcuni servizi interrotti a Dublino. All’aeroporto di Dublino, un volo delle 9:00 per Newark e un servizio Air France per Parigi sono stati cancellati. Un volo della Delta Airlines da New York a Dublino è stato costretto a dirottare su Amsterdam dopo non essere riuscito ad atterrare due volte a causa del forte vento. Un portavoce della DAA ha affermato che al momento ci sono raffiche di vento di quasi 90km/h all’aeroporto di Dublino. All’aeroporto di Shannon, i servizi Aer Lingus da e per l’aeroporto di Heathrow previsti per questo pomeriggio sono stati cancellati.

Bus Éireann ha annunciato che sono stati cancellati anche i servizi di trasporto scolastico nelle contee coperte dalle allerte rosse e arancioni, mentre tutti i servizi a Cork, Kerry e Clare sono stati temporaneamente sospesi.

Nel Regno Unito, l’Agenzia per l’ambiente ha emesso tre allerte per inondazioni per la costa meridionale dell’Inghilterra. Allerte gialle per neve erano in atto nel nord dell’Inghilterra e in Scozia, con bufere di neve e nevicate fino a 20cm che stanno causando condizioni insidiose sulle strade ad altitudini più elevate, ha affermato il Met Office, il servizio meteorologico nazionale del Regno Unito.

La tempesta Barra porterà raffiche di vento fino a 130km/h, previste sulle coste occidentali di Inghilterra e Galles. “Questo significa che avremo onde particolarmente alte, quindi c’è un potenziale rischio per la vita in queste aree”, ha affermato Annie Shuttleworth, meteorologa del Met Office. Nelle aree più interne del Paese, invece, sono previste raffiche fino a 80km/h “che potrebbero causare interruzioni nei viaggi e potenziali chiusure di strade, ritardi per treni e traghetti”, ha aggiunto Shuttleworth, menzionando anche potenziali danni agli edifici.

Aidan McGivern, meteorologo del Met Office, ha affermato che le raffiche e l’impatto della tempesta Barra sarebbero “un gradino più basso” rispetto alla tempesta Arwen, che ha portato a diffusi blackout il 26 novembre. Previsto ghiaccio è durante la notte in alcune parti del Regno Unito e il Met Office ha emesso un avviso giallo per condizioni di guida potenzialmente pericolose nella Scozia occidentale e nel nord-ovest dell’Inghilterra.

