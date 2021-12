Tempesta di neve in Danimarca: decine di persone dormono in negozio Ikea

MeteoWeb

Una forte tempesta di neve ha costretto una trentina di persone in Danimarca a dormire all’interno di un negozio Ikea.

L’emittente pubblica DR ha riportato che 25 impiegati e 6 clienti dello showroom di Aalborg hanno trascorso la notte nel negozio, guardando la tv e mangiando cioccolata calda, patatine e girelle alla cannella.

“Era troppo pericoloso mettersi alla guida e, quindi, abbiamo detto ai nostri dipendenti e ai sei clienti rimasti di rimanere,” spiegato lo store manager Peter Elmose al tabloid Ekstra Bladet. “E’ stata una notte divertente per tutti“. “La gente ha potuto dormire nel letto che ha sempre voluto provare“. “Sono stati tutti così carini e abbiamo riso per la situazione perché probabilmente non ci capiterà più“, ha detto una cliente a DR.

All’estero dell’edificio si sono accumulati circa 30 cm di neve.