Maltempo, temporale con grandine a Roma: forti piogge nel Frusinate, attenzione alle prossime ore – FOTO

Un forte temporale sta colpendo Roma, scaricando non solo tanta pioggia ma anche grandine, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto. Sulla Capitale in questo momento si registrano +13°C e in nei settori orientali della città, sono caduti fino a 23mm di pioggia.

A causa della pioggia, si registrano disagi e traffico in tilt in diverse zone della Capitale. Segnalati rallentamenti e code a causa delle intense precipitazioni, con allagamenti, soprattutto sul Grande Raccordo Anulare, su via dei Monti Tiburtini, sul Lungotevere nei pressi dell’Isola Tiberina, sul Muro Torto, nella Galleria Giovanni XXIII, su via della Pineta Sacchetti, al bivio tra GRA e Tangenziale Est sul tratto urbano della A24. Per la giornata odierna la Protezione Civile regionale aveva diramato un’allerta meteo codice giallo.

Al momento, le piogge più intense nel Lazio si registrano nel Frusinate: 47mm ad Alatri, 45mm a Ceccano, 41mm a Supino, 42mm a Isola del Liri, 39mm a Fondi, 38mm a Frosinone, Ferentino, 32mm a Priverno.

Anche la Campania sta registrando forti piogge: più colpita la provincia di Salerno. I dati pluviometrici parziali indicano già 66mm a Montano Antilia, 64mm a Bosco, 60mm a Roccagloriosa, 39mm a Buonabitacolo, ma anche 47mm a Pannarano (Benevento) e 35mm a Laceno (Avellino).

Attenzione nel pomeriggio-sera, quando piogge e temporali insisteranno sulle regioni centrali e sulla Campania. Entro sera su diverse aree interne tra Frusinate e settori interni abruzzesi, molisani occidentali potranno accumularsi fino a 100-120mm se non localmente anche 150mm, con rischio di dissesti o allagamenti lampo. Su queste stesse aree, ci saranno anche nevicate intense, sebbene a quote di media-alta montagna, mediamente tra i 1.400 e i 1.700 metri.

