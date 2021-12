Terremoto in Sicilia: paura da Palermo a Trapani, epicentro in mare nei pressi di Ustica

MeteoWeb

Una scossa di terremoto è stata registrata pochi minuti fa in Sicilia, in particolare a Palermo e nel trapanese. Secondo i sismografi INGV si tratta di un sisma di magnitudo 3.4, con epicentro in mare nei pressi di Ustica. In pochi minuti le segnalazioni giunte alla nostra redazione sono state numerose. La scossa si è verificata alle 18:02, con ipocentro a 10.7 km di profondità.

Il terremoto ha avuto un forte risentimento sismico tra la popolazione. “Abbiamo visto muovere i lampadari e vibrare i bicchieri nelle vetrine – raccontano alcune testimonianze – Al momento tanta paura tra i residenti. Non si registrano danni”.