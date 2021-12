Terremoto in Sicilia, nuova scossa magnitudo 4.3 nella piana di Catania: paura fino a Siracusa e Ragusa, gente in strada

MeteoWeb

Nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 in Sicilia. L’epicentro, secondo le stime preliminari, è stato individuata nella Piana di Catania alle 22:33, vicino il fiume Simeto e la base di Sigonella,

ad una profondità di 10.7 km. La scossa ha avuto un risentimento sismico molto forte, tanto da essere avvertita non solo in Sicilia, da Ragusa a Messina, ma anche in Calabria, fino all’Aspromonte.

Questa sera già altre scosse erano state avvertite in Sicilia, dove in diversi comuni la gente si è riversata in strada.

