Tornado in Florida: danni per 500mila dollari nel Sud/Ovest dello Stato USA, migliaia senza elettricità [FOTO]

Ieri un tornado ha creato danni nel suo passaggio sul Sud/Ovest della Florida: lo hanno confermato le autorità locali. Una tempesta si è spostata nella zona martedì mattina presto ora locale, secondo quanto riportato da News-Press.

“Abbiamo confermato la presenza di un tornado di breve durata,” ha affermato Austen Flannery, meteorologo del National Weather Service. “Abbiamo stimato che i venti hanno raggiunto oltre 152 km/h e che il tornado ha toccato terra per circa 1,6 km e per circa 2 minuti“.

La stima iniziale dei danni è di circa 500mila dollari, ha detto Flannery. Non sono stati segnalati decessi.

Florida Power & Light ha segnalato migliaia di interruzioni di corrente, la maggior parte delle quali dal centro di Fort Myers a Bonita Springs e all’area di North Naples. La Lee County Electric Cooperative ha dichiarato che più di 5mila utenti sono rimasti senza elettricità.