USA, tornado senza precedenti: a Mayfield più di 100 morti, “è un’apocalisse” – FOTO

Sono più di 100 le persone morte a causa dei tornado che hanno colpito la cittadina di Mayfield, 9.000 abitanti nel Sud del Kentucky: lo ha comunicato il governatore dello Stato Usa, Andy Beshear, parlando di “scenario apocalittico“. Negli USA è ancora notte e il bilancio del disastro potrebbe aggravarsi ulteriormente nelle prossime ore, quando il ritorno del sole darà miglior contezza dei danni sul territorio. Almeno altri 6 morti si sono verificati negli altri Stati: tre in Tennessee, una in Arkansas, una in Missouri e una in Illinois. I tornado hanno anche distrutto un grande magazzino di Amazon a Edwardsville: una devastazione che avrà pesanti conseguenze a catene sugli approvvigionamenti del Paese. Nel complesso la forte perturbazione ha interessato oltre 55 milioni di persone in tutti gli Usa e sono circa 157mila, in sei Stati, i residenti rimasti al buio a causa di problemi alla rete elettrica. Secondo le prime stime, almeno 19 tornado hanno colpito i sei stati interessati dal maltempo.