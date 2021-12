Il tornado di Mayfield ha percorso oltre 365km nel cuore degli USA: è la distanza tra Torino e Venezia! Foto aeree drammatiche

MeteoWeb

Negli Stati Uniti d’America colpiti dai tornado della scorsa notte continuano le ricerche dei dispersi tra le macerie. Il governatore del Kentucky Andy Beshear ha affermato che il più drammatico tornado che ha colpito lo Stato nei suoi settori meridionali ha percorso ben 227 miglia, di cui oltre 200 nel Kentucky, e che si temono morti in 10 contee. 227 miglia sono più di 365 chilometri: la distanza che separa Torino e Venezia. E’ stato quindi un mostro di dimensioni enormi, che ha attraversato un territorio pari a tutta la pianura Padana!

“Credo sarà il sistema di Tornado più letale che abbia mai attraversato il Kentucky“, ha detto Beshear, aggiungendo che “Nella storia degli Stati Uniti è la più grande tragedia per numero di vittime in un solo luogo“. Il Tornado ha colpito in particolare una fabbrica di candele a Mayfield dove c’erano 110 persone. Il governatore ha affermato che si temono almeno 70 morti e che il bilancio potrebbe superare le 100 vittime. Funzionari locali hanno riferito che membri della guardia nazionale e operatori di emergenza provenienti da tutto lo Stato stanno raggiungendo Mayfield per aiutare nelle operazioni di ricerca e salvataggio.

La fabbrica di candele di Mayfield che è stata distrutta dai tornado che hanno colpito ieri la cittadina di 9 mila abitanti rappresenta “la priorità numero uno” dalle squadre di soccorso. “Sarà un lavoro difficile, ma abbiamo delle ottime squadre e stanno arrivando aiuti da tutto lo Stato“, ha detto il capo dei vigili del fuoco locale sottolineando che stanno arrivando ambulanze anche dalle altre contee. Nel momento in cui il tornado si è abbattuto sulla cittadina vi erano circa 110 persone all’interno della fabbrica ed il governatore Andy Beshar ha detto che si teme che “perderemo almeno decine di queste persone“. In tutto lo stato, il governatore, che parla di almeno 70 morti accertati, teme che “alla fine della giornata si potrebbe superare il numero di 100 morti“. In Arkansas intanto sono state confermate tre vittime, altre tre in Tennessee, due in Illinois nel magazzino Amazon distrutto dalla tempesta, e una in Missouri.

Diverse zone sono rimaste al buio, lasciando senza corrente elettrica almeno 300 mila abitazioni, e molte vie di comunicazione, strade e ferrovie, sono interrotte rendendo anche difficili i soccorsi. Il blackout potrebbe durare per giorni, mentre all’orizzonte c’è anche l’allarme per l’approvvigionamento di cibo ed acqua. “Siamo di fronte a una tragedia inimmaginabile“, ha commentato il presidente Joe Biden, tenuto costantemente informato sugli sviluppi della catastrofe nella sua residenza di Wilmington, in Delaware, dove si trova per il weekend, pronto a sbloccare immediatamente i necessari fondi federali per contribuite ad affrontare l’emergenza nelle aree colpite dallo stato di calamità. Le previsioni meteo avevano indicato con eccezionale precisione l’area che sarebbe stata colpita dalle tempeste. Ma non è bastato ad evitare il disastro.