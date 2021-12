Tornado negli USA: “intere città sono distrutte in Kentucky”, i soccorritori hanno strisciato sui cadaveri per raggiungere i vivi a Mayfield – FOTO

MeteoWeb

Una serie di tornado ha colpito il Midwest e il Southwest degli Stati Uniti centrali nelle scorse ore, lasciando intere comunità devastate, rase al suolo. Alla devastazione più totale, si aggiunge un bilancio delle vittime che fin dai primi momenti era apparso drammatico. Secondo quanto riferisce la CNN, il bilancio delle vittime dei violenti fenomeni meteo è salito a 93, con oltre 80 solo nel Kentucky, lo stato più colpito dai vortici. Andy Besheer, governatore del Kentucky, stima che il bilancio delle vittime nell’area supererà i 100.

Tra le località del Kentucky più devastate c’è Mayfield, ridotta ad un cumulo di macerie, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto. I soccorritori stanno cercando tra le macerie di una fabbrica di candele a Mayfield, che era piena di dipendenti del turno di notte quando è stata rasa al suolo. Le autorità hanno riferito di aver salvato 40 delle 110 persone che si trovavano nell’edificio in quel momento, ma le speranza di trovare altri sopravvissuti sono poche. I lavoratori hanno cercato rifugio in quella che avrebbe dovuto essere la parte più sicura della fabbrica, ma questo potrebbe non aver avuto alcuna importanza perché il tornado è stato davvero mostruoso, ha detto il governatore Beshear. Jeremy Creason, il capo dei Vigili del Fuoco e direttore dei servizi di emergenza di Mayfield, ha riferito che i soccorritori in Kentucky hanno dovuto strisciare sui morti per raggiungere i vivi rimasti bloccati sotto le macerie.

Il Kentucky è stato di gran lunga lo stato più colpito in un questo insolito outbreak di tornado di metà dicembre, che ha provocato 14 morti in altri cinque stati. “Ci sono città che sono andate, che sono proprio andate. La città natale di mio padre, metà non è in piedi. È difficile per me da descrivere. So che la gente può vedere le immagini, ma in alcuni di questi posti va avanti per 12 isolati o più”, ha aggiunto il governatore Beshear, cercando di descrivere la devastazione provocata nel suo stato.

Il tornado che ha tracciato questo percorso di distruzione in Kentucky è rimasto a terra per oltre 320km nello stato. Se i primi rapporti saranno confermati, il tornado “probabilmente passerà come uno dei tornado violenti più lunghi nella storia degli Stati Uniti“, ha detto Victor Gensini, ricercatore sul meteo estremo presso la Northern Illinois University. La tempesta è resa ancora più notevole dal periodo dell’anno in cui ci troviamo, con il clima più freddo che normalmente limita i tornado.

I tornado hanno colpito anche altri stati, tra cui Illinois, Missouri, Arkansas e Tennessee. Due persone sono morte in Arkansas, due nel Missouri, quattro in Tennessee. Almeno sei persone sono morte in Illinois, dove una struttura di Amazon è crollata a seguito dell’impatto del tornado. Le operazioni di ricerca tra le macerie dovrebbero richiedere diversi giorni, ma le autorità non si aspettano di trovare altri sopravvissuti. La compagnia non ha detto quante persone c’erano nell’edificio non lontano da St. Louis quando il tornado ha colpito nella notte di venerdì 10 dicembre. Entrambi i lati del magazzino utilizzati per preparare gli ordini per la consegna sono crollati e così anche il tetto. 45 dipendenti sono sopravvissuti, ma sei persone sono state uccise e una settima persona è stata trasportata in aereo in ospedale. “Queste pareti sono fatte di cemento spesso 28cm e sono alte circa 12 metri, quindi è caduto un grande peso”, ha detto il capo dei Vigili del Fuoco di Edwardsville James Whiteford.