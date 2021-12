Tornado negli USA, le spaventose immagini “prima-dopo” della fabbrica di candele di Mayfield e del centro Amazon a Edwardsville: il bilancio delle vittime è più basso di quanto si temesse – FOTO

MeteoWeb

Decine di persone in cinque stati sono state uccise dalla serie di tornado che ha raso al suolo intere comunità degli Stati Uniti nella notte di venerdì 10 dicembre, ma il bilancio di una fabbrica di candele del Kentucky non è così devastante come inizialmente temuto.

La fabbrica di candele di Mayfield, in Kentucky, e il centro di Amazon ad Edwardsville, in Illinois, sono il simbolo della violenza dei tornado che si sono abbattuti sull’area. Le immagini “prima-dopo” mostrano che della fabbrica di candele non è rimasto praticamente più nulla, se non un cumulo di macerie, così come per gli altri edifici vicini e per le decine di alberi abbattuti. Le autorità inizialmente hanno affermato che solo 40 dei 110 lavoratori della Mayfield Consumer Products erano stati salvati. Ma il portavoce Bob Ferguson ora afferma che otto persone sono state confermate morte, otto sono disperse e più di 90 persone sono state localizzate. Tuttavia, il governatore Andy Beshear si aspetta che il bilancio statale raggiunga almeno 50 vittime.

“Molti dei dipendenti si sono radunati nel rifugio anti-tornado e dopo la fine della tempesta hanno lasciato l’impianto e sono andati a casa“, ha detto Ferguson. “Con l’elettricità fuori uso e senza linea fissa erano difficili da raggiungere inizialmente. Speriamo di trovare più di quegli otto dispersi mentre proviamo presso le loro residenze domestiche”. Beshear aveva detto domenica mattina che il bilancio dello stato avrebbe potuto superare le 100 vittime ma dopo che i funzionari statali hanno ascoltato l’aggiornamento della compagnia, ha detto che potrebbero essere 50. I soccorritori hanno dovuto strisciare sui cadaveri delle vittime per riuscire a raggiungere le persone ancora in vita. Il tutto in una scena straziante quanto surreale: uno scenario di devastazione totale e nell’aria l’odore delle candele profumate prodotte dalla fabbrica.

Almeno altre 14 persone sono morte in altri quattro stati: Illinois, Tennessee, Arkansas e Missouri. La serie di tornado ha ucciso almeno 6 persone nell’Illinois, dove è stato colpito un centro di distribuzione Amazon a Edwardsville. La forza dei venti era così potente che il tetto della struttura è stato divelto prima che la metà del grande edificio crollasse. I lavoratori sono stati costretti ad accontentarsi di qualunque forma di riparo riuscissero a trovare, alcuni si sono nascosti in un bagno. Almeno 45 persone fortunatamente sono riuscite a salvarsi ma ora le autorità hanno poche speranze di trovare altri sopravvissuti. Amazon non ha comunicato l’esatto numero di lavoratori che erano presenti nella struttura al momento del disastro, quindi non si conosce il numero preciso di dispersi.

