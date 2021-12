Tornado flagellano 6 Stati, USA in ginocchio: almeno 50 morti a Mayfield, raso al suolo hub Amazon dell’Illinois – FOTO

MeteoWeb

Gli Stati Uniti d’America sono in ginocchio a causa dei fenomeni meteo estremi che nelle ultime ore hanno colpito sei Stati del Paese: si tratta di Kentucky, Tennessee, Illinois, Arkansas, Missouri e Mississippi. La cittadina più colpita è stata Mayfield, nel sud Kentucky vicino al confine con il Tennessee. Un enorme tornado ha devastato il centro di 9 mila abitanti provocando “più di 50 morti“, secondo le ultime stime fornite dalle autorità locali. Altri due morti in una casa di riposo di Monette (Arkansas), colpita da un altro tornado, mentre nel vicino Mississippi, a Leachville, una donna ha perso la vita dopo che la tempesta ha bloccato i clienti di un minimarket intrappolati nel negozio. Tre morti accertati nel Tennessee e uno nel Missouri. Il bilancio delle vittime è ancora parziale. In Illinois è stato distrutto un grande magazzino di Amazon, a Edwardsville: una devastazione che avrà pesanti conseguenze a catene sugli approvvigionamenti del Paese. Nel complesso la forte perturbazione ha interessato oltre 55 milioni di persone in tutti gli Usa e sono circa 157mila, in sei Stati, i residenti rimasti al buio a causa di problemi alla rete elettrica. Secondo le prime stime, almeno 19 tornado hanno colpito i sei stati interessati dal maltempo.