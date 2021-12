Trasporto sanitario d’urgenza per un marinaio imbarcato su una nave a largo di Sant’Antioco

MeteoWeb

Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 22 dicembre, un elicottero HH139B dell’80° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue) di Decimomannu (Cagliari) è intervenuto per prestare soccorso ad un marinaio di 34 anni che, durante la navigazione a bordo della nave Kriton, è stato colto da un grave malore.

L’intervento dell’aeromobile militare, decollato intorno alle 14:30 dalla base sarda, si è reso necessario per permettere al paziente di poter raggiungere il più vicino ospedale nel più breve tempo possibile.

Raggiunta la nave, che si trovava a circa 20 miglia ad ovest dell’isola di Sant’Antioco in Sardegna, gli aerosoccorritori si sono attivati garantendo l’imbarco immediato del paziente attraverso l’utilizzo del verricello. Atterrati intorno le 16.00 sulla piazzola d’atterraggio dell’Ospedale Brotzu di Cagliari, l’uomo è stato preso in cura da un’equipe medica del posto. L’elicottero ha fatto poi ritorno alla base di Decimomannu dove ha ripreso il servizio di prontezza operativa.

Il trasporto di questa pomeriggio, richiesto dal 13° Maritime Rescue Sub Center della Guardia Costiera di Cagliari, è stato coordinato dal Rescue Coordination Centre (RCC), la struttura operativa del Comando delle Operazioni Aerospaziali che supervisiona e coordina anche tipologie di missioni come il trasporto sanitario d’urgenza.

L’80° Centro C.S.A.R. è uno dei Reparti del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche marginali.