Covid, è ufficiale: anche la Calabria in zona gialla da lunedì 13. Imminente il passaggio di Lombardia, Liguria, Trentino e Valle d’Aosta. Cosa cambia: nuove restrizioni solo per i vaccinati

Come ampiamente annunciato nei giorni scorsi, la Calabria passerà in zona gialla a partire da lunedì 13 dicembre. Il ministro della salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza oggi pomeriggio alla luce dei dati del monitoraggio settimanale. Resta in zona bianca, invece, il Trentino che ha superato tutti i parametri della zona gialla ma era ancora al di sotto dei ricoveri in reparto nel momento in cui vengono analizzati i dati settimanali, e cioè nella giornata di martedì. Con ogni probabilità, il Trentino passerà comunque in zona gialla a partire da lunedì 20 dicembre, insieme a Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta che sono vicinissime alla soglia del giallo. Il lunedì successivo (27 dicembre) sarà il turno di Veneto, Emilia Romagna e Marche.

Cosa cambia in zona gialla: nuove restrizioni solo per i vaccinati

Con l’introduzione della zona gialla le novità sono molto poche, e quelle più significative riguardano soltanto i vaccinati. I non vaccinati, infatti, dopo l’introduzione del Super Green Pass anche in zona bianca dal 6 dicembre al 15 gennaio, non avranno alcuna ulteriore restrizione rispetto a quanto non è già previsto in zona bianca. I vaccinati, invece, nella zona gialla non possono più sedersi in più di 4 allo stesso tavolo nei locali della ristorazione. Anche l’obbligo di mascherina all’aperto vale per tutti, ma in Calabria era già stato disposto dal governatore Occhiuto a partire da lunedì 6 dicembre. L’unica novità da lunedì riguarderà appunto i servizi della ristorazione al chiuso (già riservati esclusivamente ai vaccinati), che potranno essere serviti soltanto al massimo in 4 per ogni tavolo.

Riepiloghiamo le regole.

Cosa si può fare senza alcun tipo di Green Pass (né quello da tampone né il “Super” da vaccino o guarigione):

Uscire di casa per fare qualsiasi attività all’aperto

Recarsi in qualsiasi negozio

Recarsi nei centri commerciali

Recarsi presso barbieri , parrucchieri ed estetisti

, ed Andare in chiesa o in qualsiasi altro luogo di culto

o in qualsiasi altro Accedere in ogni tipo di ufficio pubblico come banche, poste o uffici comunali

come banche, poste o uffici comunali Recarsi presso st udi tecnici come medici, commercialisti, avvocati e liberi professionisti

come medici, commercialisti, avvocati e liberi professionisti Accedere in bar , tavole calde , fast food , p ub e qualsiasi locale della ristorazione consumando al bancone

, , , p e qualsiasi locale della ristorazione Sedersi nei tavoli all’aperto, in gazebo e dehors , di qualsiasi ristorante , bar , pizzeria , trattoria e ogni tipo di locale della ristorazione

, di qualsiasi , , , e ogni tipo di locale della ristorazione Praticare sport, anche di squadra e di contatto, come giocare a calcetto, a basket, padel, tennis, qualsiasi disciplina all’aperto

Cosa si può fare, in più, con il Green Pass base, cioè quello che si può ottenere anche con un tampone negativo e vale 48 ore se è tampone antigenico rapido e 72 ore se è tampone molecolare:

Recarsi sul posto di lavoro

Utilizzare i mezzi di trasporto (aerei, treni, navi) anche pubblico locale (bus, tram, metro, traghetti, aliscafi)

(aerei, treni, navi) anche (bus, tram, metro, traghetti, aliscafi) Andare in alberghi e strutture ricettive, usufruendo anche dei servizi di ristorazione al chiuso di questi alberghi da clienti (ad es. un turista che pernotta in un albergo, può andare al ristorante di quell’albergo anche se è al chiuso, con il solo tampone negativo e senza la vaccinazione)

Praticare sport al chiuso , in palestre o palazzetti

, in palestre o palazzetti Utilizzare gli spogliatoi e le docce degli impianti sportivi

degli impianti sportivi Fino al 6 dicembre e dopo il 15 Gennaio, in zona bianca, con il tampone negativo è possibile anche recarsi in stadi, musei, teatri, cinema, discoteche, fiere, spettacoli e grandi eventi

A cosa serve, allora, il Super Green Pass limitato a vaccinati e guariti?

Dal 6 dicembre al 15 gennaio esclusivamente per locali della ristorazione al chiuso , stadi , musei , teatri , cinema , discoteche , fiere , spettacoli e grandi eventi in tutt’Italia

, , , , , , , e in tutt’Italia Prima del 6 dicembre e dopo del 15 gennaio sempre e solo per locali della ristorazione al chiuso, stadi, musei, teatri, cinema, discoteche, fiere, spettacoli e grandi eventi ma soltanto in Regioni che eventualmente si troveranno in zona gialla o zona arancione (comunque con ulteriori limitazioni di capienza)

Cosa cambia per tutti (anche con Super Green Pass) in zona gialla: