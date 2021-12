Un allineamento planetario in diretta

MeteoWeb

Venerdì 17 dicembre 2021, a partire dalle 18:00 l’INAF accende i riflettori sull’Allineamento planetario che nei prossimi giorni avverrà nei nostri cieli. In questo evento online dal vivo, gli osservatori e telescopi dell’Istituto vi mostreranno le meraviglie di Giove e Saturno che splendono vicini nel cielo e, subito dopo il tramonto, la luminosa Venere. In studio, Federico Tosi, ricercatore e planetologo dell’INAF, ci parlerà del futuro dell’esplorazione spaziale e delle missioni che nei prossimi anni esploreranno le lune ghiacciate di Giove e Saturno e degli studi sul potenziale di questi ambienti di ospitare possibili forme di vita extra-terrestri. E per la felicità di tutti gli appassionati, saranno presenti in studio due ospiti davvero speciali: Giove e Saturno, i giganti gassosi, che potremo esplorare e toccare con mano -è il caso di dirlo- grazie alle meraviglie della realtà virtuale.

Come tutti i fenomeni astronomici rari, insieme al passaggio di comete o alle eclissi di Sole, gli allineamenti planetari erano visti in antichità come annunciazioni di fine del mondo o di altre imminenti catastrofi.

Pur essendo particolarmente suggestivo , un allineamento planetario avviene quando i pianeti si dispongono in apparenza lungo una linea nei nostri cieli. Il fenomeno si chiama congiunzione quando oltre ad essere allineati, per effetto prospettico, essi risultano particolarmente vicini tra loro. In entrambi i casi, comunque, la vicinanza dei pianeti tra loro e con il nostro pianeta è solo apparente, e la loro posizione non può avere alcun effetto sulla Terra e sulla nostra vita. Quindi, l’allineamento di questi giorni, anche avvenendo -per puro caso- di venerdì 17, non è assolutamente da considerare come previsione di una qualche sventura, ma solo un meraviglioso spettacolo che il cielo ci offre.

Quello del 17 dicembre è il quarto appuntamento de Il cielo in salotto, una serie di dirette su Youtube in collegamento dalle sedi e dagli osservatori INAF sparsi sul territorio nazionale, per ammirare insieme il cielo al telescopio e discuterne con ricercatori, ricercatrici e altri ospiti che ne studiano i misteri scientifici. Dopo aver parlato della Cometa 67P nella passata puntata, non mancate gli appuntamenti dei prossimi mesi: il 4 Febbraio con Stelle d’Inverno, una serata in cui osserveremo Orione, le Pleiadi e Andromeda e parleremo di come nascono, vivono e muoiono le stelle nella nostra e in altre galassie; il 21 marzo, con “Equinozio al Museo“, un evento per inaugurare la settimana annuale di apertura dell’INAF, con visite virtuali ai musei astronomici delle varie sedi; il 10 Giugno con “Viva Margherita!“ per celebrare insieme Margherita Hack, una delle più famose astronome italiane, in occasione del centenario dalla sua nascita e infine il 13 Luglio, con la “SuperLuna 2022“, una serata di osservazioni della Luna con i telescopi INAF in diretta streaming per celebrare la “Superluna dell’anno”.