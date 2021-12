Osteoporosi, un alimento protegge la salute delle ossa: è un frutto che rafforza il sistema immunitario e abbassa il colesterolo cattivo

MeteoWeb

Una nuova ricerca della San Diego State University – School of Exercise and Nutritional Sciences, riporta che mangiare prugne disidratate ogni giorno ha un effetto positivo sulla salute delle ossa negli uomini oltre i 50 anni. Questo studio è il primo del suo genere a esaminare l’effetto benefico delle prugne sulle ossa negli uomini. Si stima che attualmente due milioni di uomini stiano lottando contro l’osteoporosi e che altri 16,1 milioni di uomini abbiano una bassa massa ossea, o siano soggetti a osteopenia (Wright et al.). Nonostante queste statistiche, i problemi relativi alla salute delle ossa negli uomini sono spesso trascurati.

“Abbiamo già riscontrato che le prugne disidratate hanno effetti positivi sulla salute delle ossa nelle donne, quindi è particolarmente incoraggiante scoprire che le prugne possono anche svolgere un ruolo benefico nella salute delle ossa degli uomini. Continueremo a studiare ‘l’effetto prugna’ sulle ossa e per altri esiti positivi nella salute degli uomini“, afferma il ricercatore principale, il professor Shirin Hooshmand, dottore di ricerca e dietista della School of Exercise and Nutritional Sciences della San Diego State University.

In questo studio clinico randomizzato-controllato, 57 uomini sani, di età compresa tra 50 e 79 anni, sono stati incaricati di consumare 100 grammi di prugne disidratate ogni giorno o di non consumarle, per 12 mesi. Al termine di un anno, coloro che avevano consumato prugne disidratate hanno mostrato riduzioni significative dei biomarcatori di degradazione ossea, mentre nessun cambiamento è stato osservato nell’altro gruppo di controllo (Hooshmand, et al. 2021). Gli autori dello studio hanno anche riferito che gli uomini che hanno assunto prugne disidratate hanno mostrato miglioramenti nella geometria delle ossa, indicando una maggiore forza ossea.

Storicamente, la ricerca si è sempre concentrata sull’osteoporosi e sulla salute delle ossa nelle donne, indicando già una risposta ossea favorevole alle prugne disidratate, specificatamente tra le donne in postmenopausa. Diversi studi hanno suggerito che mangiare da 50 a 100 grammi di prugne disidratate ogni giorno potrebbe portare a un aumento della massa ossea e a una diminuzione della rottura delle ossa (Arjmandi et al., 2002; Hooshmand et al., 2011, 2014, 2016). Inoltre, un recente caso di studio pubblicato sulla rivista Bone Reports all’inizio di quest’anno, ha riportato che la densità minerale ossea totale è aumentata in una donna in postmenopausa con osteopenia dopo aver consumato 50 grammi di prugne disidratate al giorno per 16 mesi (Strock, et al, 2021).

Jo Travers, dietista e consulente per il California Prune Board, spiega: “Le ossa agiscono da deposito per i minerali che hanno molti altri usi in tutto il corpo, quando questi minerali scarseggiano, l’osso si rompe per liberare queste riserve. Far uscire i minerali dall’osso è un processo molto veloce, ma rimetterli a posto richiede molto più tempo, il che porta a una perdita netta complessiva di densità minerale ossea”.

Jo, che è anche autrice del libro The Bone-Strength Plan, continua: “Le prugne disidratate contengono alcuni dei minerali chiave coinvolti nella salute delle ossa, come la vitamina K e il manganese. Consumando una quantità sufficiente di questi minerali all’interno della nostra dieta, possiamo evitare di attingere alle riserve, proteggendo così la densità minerale ossea e permettendo persino la crescita di nuove ossa”.

Mentre la nuova ricerca della San Diego State University è un’interessante aggiunta alla letteratura esistente incentrata sulle prugne disidratate, sono attualmente in corso altre indagini sui loro effetti sulla salute delle ossa umane. Uno studio imminente della Pennsylvania State University esamina come il consumo di diverse quantità di prugne disidratate influisca sulla salute delle donne in postmenopausa per un periodo di un anno. Lo studio non solo esplora l’impatto delle prugne disidratate sulla salute delle ossa, ma ne esamina anche l’effetto sull’infiammazione e la salute dell’intestino.

Lo studio sulle ossa degli uomini di Hooshmand, et al. è disponibile qui.

Cosa sono le prugne

Le prugne, scientificamente note come Prunus domestica, appartenenti alla famiglia delle Rosacee, fresche da fine estate a inizio autunno, secche tutto l’anno, sono presenti sulle nostre tavole ormai ogni stagione.

I benefici delle prugne

Tante le proprietà benefiche delle prugne: ricche di fibre, sono lassative, prevenendo la stitichezza e facilitando la regolarità intestinale; antiossidanti, contrastano gli effetti dannosi dei radicali liberi, prevengono le malattie cardiovascolari e sono un ottimo antitumorale naturale. Inoltre abbassano il colesterolo cattivo e, grazie alla loro azione rimineralizzante e rinvigorente, sono un toccasana in caso di anemia e osteoporosi.

Le prugne rafforzano il sistema immunitario, difendendo l’organismo dall’attacco degli agenti patogeni; sono consigliate in caso di bronchite e tosse con effetti benefici sulla respirazione e, grazie alla loro ricchezza d’acqua, donano subito un senso di sazietà. Ipocaloriche (quelle fresche contengono solo 46 calorie per 100 grammi), diuretiche, disintossicanti, decongestionanti ed energetiche.

Come consumare le prugne

Come consumarle? Sono ottime al naturale in macedonia o a pezzi nello yogurt, secche o sotto forma di succulente marmellate.

