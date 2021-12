Oggi pomeriggio tutti con il naso all’insù per un suggestivo allineamento planetario visibile da quasi tutta Italia

MeteoWeb

Questa sera, 12 dicembre, appena dopo il tramonto tutti con il naso all’insù! Il cielo ci regalerà infatti uno spettacolo da lasciare a bocca aperto. Guardando in direzione sud sudest si vedrà ciò che è mostrato nell’immagine in alto: un suggestivo allineamento planetario. Sarà gli esperti sarà uno degli spettacoli astronomici più suggestivi e imperdibili del 2021.

Unico intoppo per godere al meglio di questo spettacolo potrebbe essere il meteo, ma considerando che da oggi sull’Italia l’anticiclone la farà da padrone, il cielo sereno sarà presente quasi ovunque e dunque non resta altro che alzare gli occhi al cielo dalle 16.30 alle 18:50, orario in cui il Venere inizierà a tramontare e non essere più visibile.