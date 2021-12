Accelera il metabolismo aiutando a dimagrire, regola la glicemia e la pressione, abbassa il colesterolo cattivo: un’eccezionale bevanda brucia-grassi protegge anche dai tumori

MeteoWeb

Rafforza il sistema immunitario, aiuta a dimagrire accelerando il metabolismo, contrasta l’osteoporosi, è utile in caso di diabete, in quanto riesce a regolare i livelli di glicemia nel sangue, così come quelli di colesterolo, abbassando quello cattivo “LDL”, ed è ottima anche contro l’ipertensione: una bevanda antinfiammatoria molto pregiata vanta numerosi vantaggi per il nostro organismo.

Scopriamo quindi tutti i benefici (e anche qualche controindicazione) del tè bianco.

Cos’è il tè bianco

Il tè bianco è una varietà raccolta principalmente in Cina, ed in particolare nel Fujian, ma anche a Taiwan, in Thailandia e in Nepal.

La varietà si ottiene dalle gemme o dalle prime foglie della pianta Camellia sinensis (o Thea sinensis): prima di essere lavorate vengono lasciate essiccare alla luce del sole, per prevenire l’ossidazione.

Il nome deriva dalla sottile peluria bianco-argentata che ricopre le gemme ancora chiuse, che conferisce alla pianta un aspetto biancastro. La bevanda è però di colore giallo pallido.

Quali sono le proprietà del tè bianco

Le proprietà del tè bianco sono davvero tante:

i polifenoli le conferiscono proprietà antitumorali ;

; aiuta a dimagrire : le catechine e le metilxantine potrebbero inibire l’adipogenesi, andando a sollecitare il metabolismo e l’azione brucia-grassi;

: le catechine e le metilxantine potrebbero inibire l’adipogenesi, andando a sollecitare il metabolismo e l’azione brucia-grassi; ha proprietà antinfiammatorie ed è una bevanda antiossidante , in quanto grazie alla presenza di catechine, protegge dai radicali liberi, contrastando l’invecchiamento cellulare;

ed è una bevanda , in quanto grazie alla presenza di catechine, protegge dai radicali liberi, contrastando l’invecchiamento cellulare; ha effetti positivi sulla concentrazione e sulle attività cerebrali , senza effetti eccitanti sul sistema cardiocircolatorio;

e sulle attività , senza effetti eccitanti sul sistema cardiocircolatorio; contrasta l’ osteoporosi e protegge il sistema cardiovascolare ;

e il ; utile in caso di diabete , aiuta a controllare i livelli di glicemia nel sangue, prevenendo gli sbalzi. E’ in grado di favorire il metabolismo degli zuccheri, con azione ipoglicemizzante;

, aiuta a controllare i livelli di nel sangue, prevenendo gli sbalzi. E’ in grado di favorire il metabolismo degli zuccheri, con azione ipoglicemizzante; aiuta a regolare livelli di colesterolo , grazie alla presenza di catechine, che favoriscono la riduzione del colesterolo cattivo “LDL”;

, grazie alla presenza di catechine, che favoriscono la riduzione del “LDL”; è un alleato contro l’ ipertensione , in quanto aiuta ad equilibrare i valori, grazie alla presenza di flavonoidi e per il suo effetto diuretico;

, in quanto aiuta ad equilibrare i valori, grazie alla presenza di flavonoidi e per il suo effetto diuretico; rafforza il sistema immunitario e svolge azione antisettica, contrastando virus e batteri.

Tè bianco, benefici e controindicazioni: il parere degli esperti

Secondo gli esperti dell’Humanitas Research Hospital, ospedale ad alta specializzazione, centro di Ricerca e sede di insegnamento universitario,

“per le sue peculiari caratteristiche nutrizionali il tè bianco è considerato il più pregiato dei tè. In particolare risulta ricco di polifenoli, sostanze antiossidanti che esercitano sul nostro organismo diverse azioni benefiche e protettive: sono infatti in grado di ridurre il danno a carico delle cellule, con effetti antietà e antitumorali.

Apportano inoltre benefici al sistema cardiovascolare in quanto prevengono l’ipertensione, l’aterosclerosi e altre patologie a carico del sistema cardiovascolare. I polifenoli del tè bianco agirebbero inoltre positivamente sul cervello, proteggendolo dall’invecchiamento e dalla demenza, sulla pelle, mantenendola giovane più a lungo e su denti e ossa, rinforzandoli. Diversi studi ascrivono inoltre a questo tipo di tè proprietà antibatteriche e anti–stress. Grazie alla presenza delle metilxantine (quali caffeina, teofillina e teobromina) che esercitano effetti biologici sugli adipociti, il tè bianco accelera il metabolismo dei grassi, facilitando il dimagrimento.

Quanto alle controindicazioni, è bene ricordare che il tè bianco contiene caffeina: se consumato in elevate quantità può comportare disturbi come ansia, nervosismo e insonnia“.

“A oggi non sono note interazioni tra il consumo di tè bianco e l’assunzione di farmaci o di altre sostanze. Poiché, però, il tè bianco contiene caffeina (circa 15 mg ogni 100 ml di infuso), è preferibile non far consumare questa bevanda ai bambini“.

Gli esperti Humanitas ricordano inoltre che

“il tèbianco (che risulta parzialmente ossidato) condivide molte caratteristiche nutrizionali con il tè verde (che non subisce alcuna ossidazione): dal punto di vista nutrizionale possono essere considerati simili. Cento millilitri (circa 100 grammi) di tè verde (infuso preparato con acqua) apportano circa una Caloria e contengono approssimativamente: 99 g di acqua

0,22 g di proteine

0,02 mg di ferro

1 mg di magnesio

8 mg di potassio

1 mg di sodio

0,01 mg di zinco

0,3 mg di vitamina C

0,007 m di vitamina B1 o Tiamina

0,06 mg di vitamina B2 o Riboflavina

0,03 mg di vitamina B3 o Niacina

0,005 mg di vitamina B6 Il tè bianco contiene inoltre discreti quantitativi di caffeina (circa 15 mg ogni 100 ml di infuso): una tazza da 200 ml contiene dunque circa 30 mg di caffeina”.

Si tenga presente che le informazioni presenti in questa pagina sono di natura generale e a scopo divulgativo e non sostituiscono in nessun caso il parere del medico, il primo punto di riferimento a cui ricorrere per avere informazioni, chiarimenti, e a cui affidarsi per consigli o esami.