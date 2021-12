USA, altro incubo tornado nel Midwest: allerta dal Missouri al Minnesota nelle prossime ore

MeteoWeb

Meno di una settimana dopo che un violento outbreak di tornado ha seminato devastazione e decine di vittime in diversi stati americani, per il Midwest degli USA è di nuovo allerta tornado. Nelle prossime ore, potenti tempeste colpiranno questa porzione del Paese, incluso uno stato in cui un tornado non è mai stato confermato nell’ultimo mese dell’anno.

Una bassa pressione in intensificazione passerà dalle pianure ai Grandi Laghi nelle prossime ore. Quello stesso minimo genererà un rischio diffuso di venti distruttivi in gran parte degli Stati Uniti centrali. Sull’alto Midwest, la bassa pressione si sovrapporrà a un’umidità sufficiente per creare condizioni di forte maltempo. Le aree dal Missouri settentrionale e dall’estremo Nebraska orientale fino a gran parte dell’Iowa, al sud del Minnesota e al Wisconsin occidentale hanno le maggiori possibilità di vedere forti temporali dal tardo pomeriggio di oggi alla sera locale.

Saranno possibili raffiche di vento distruttive fino a 130km/h e alcuni tornado, con il potenziale di toccare terra durante la notte. Alcuni punti potrebbero persino vedere raffiche di vento più forti fino a 160km/h. Omaha, Des Moines, Minneapolis, Rochester, La Crosse sono alcune delle città che potrebbero essere colpite da forti tempeste. Inoltre, i forti venti potrebbero creare danni e interruzioni di corrente in un’area più ampia degli Stati Uniti centrali.

Allerte per vento forte sono state diramate dal National Weather Service da parti del Front Range delle Montagne Rocciose fino alle Plains, alta valle del Mississippi e Grandi Laghi. In alcune di queste zone, sono possibili raffiche di vento da 90 a 110km/h.

L’alto Midwest non è una tipica area a rischio per il maltempo a dicembre. Un esempio di ciò è il fatto che l’intero stato del Minnesota non ha mai visto un tornado a dicembre almeno dal 1950. L’Iowa ha avuto solo sei tornado confermati a dicembre dal 1950, con l’ultimo che ha colpito lo stato il 4 dicembre 2017 (valutazione: EF2). Il Wisconsin ha avuto cinque tornado confermati nel mese di dicembre dal 1950 e tutti si sono verificati nel 1970.