Vaccinazione COVID-19 e cambiamenti del ciclo mestruale: ritardi, crampi, irregolarità, flusso abbondante. Lo studio

Una equipe di ricercatori guidata da Alexandra Alvergne ha resto noto uno studio sulla correlazione tra vaccinazione anti COVID-19 e cambiamenti del ciclo mestruale. Si tratta di una ricerca condotta nel Regno Unito.

C’è stata una crescente preoccupazione pubblica sul fatto che i vaccini contro il Covid-19 causino disturbi del ciclo mestruale, ma attualmente ci sono dati limitati per valutare l’impatto della vaccinazione sulla salute mestruale. I nostri obiettivi – spiegano i ricercatori – erano volti a valutare la prevalenza dei cambiamenti mestruali dopo la vaccinazione contro, testare potenziali fattori di rischio per tali cambiamenti e identificare modelli di sintomi nei resoconti scritti dei partecipanti.

Gli studiosi hanno eseguito un’analisi secondaria di un sondaggio online retrospettivo intitolato “The Covid-19 Pandemic and Women’s Reproductive Health“, condotto nel marzo 2021 nel Regno Unito prima dell’attenzione diffusa dei media riguardo ai potenziali impatti della vaccinazione SARS-CoV-2 sulle mestruazioni. I partecipanti sono stati reclutati tramite una campagna pubblicitaria di Facebook nel Regno Unito e i criteri di ammissibilità per il completamento del sondaggio erano di età superiore ai 18 anni, avendo mai avuto le mestruazioni e attualmente vivono nel Regno Unito. In totale, 26.710 persone hanno dato il consenso e completato il sondaggio. Per questa analisi abbiamo selezionato 4.989 partecipanti che erano in pre-menopausa e vaccinati. Questi partecipanti erano di età compresa tra 28 e 43 anni, prevalentemente dall’Inghilterra (81%), di sfondo bianco (95%) e non utilizzando contraccettivi ormonali (58%).

Tra gli individui vaccinati in pre-menopausa, l’80% non ha riportato alcun cambiamento del ciclo mestruale fino a 4 mesi dopo la prima iniezione di vaccino contro il COVID-19. L’uso corrente di contraccettivi orali combinati è stato associato a minori probabilità di segnalare eventuali modifiche del 48%. Le probabilità di segnalare eventuali cambiamenti mestruali sono aumentate del 44% per le fumatrici attuali e di oltre il 50% per le persone positive al Covid. Gli effetti rimangono dopo l’aggiustamento per l’entità auto-riferita dei cambiamenti del ciclo mestruale nell’anno precedente l’indagine. I resoconti scritti riportano diversi sintomi; le parole più comuni includono “crampi”, “ritardi”, “precoce”, “spotting”, “intenso” e “irregolare”, con un basso livello di raggruppamento tra loro.

In seguito alla vaccinazione per il COVID-19, si sono verificati disturbi mestruali nel 20% degli individui in un campione del Regno Unito. Delle 33 variabili esaminate, il fumo e una precedente storia di infezione da SARS-CoV-2 sono risultati fattori di rischio mentre l’uso di contraccettivi contenenti estradiolo è risultato essere un fattore protettivo. Sono state riportate diverse esperienze, dalla cessazione del sanguinamento mestruale al sanguinamento mestruale pesante.