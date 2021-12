Vaccini pediatrici anti-Covid: gli esperti del Bambino Gesù rispondono ai dubbi e alle domande dei genitori

MeteoWeb

È iniziata a metà dicembre, dopo il via libera dell’AIFA, la vaccinazione contro il Covid nella fascia tra i 5 e gli 11 anni. Nel nuovo numero di ‘A scuola di salute’, il magazine digitale a cura dell’Istituto per la Salute, diretto dal prof. Alberto G. Ugazio, gli esperti del Bambino Gesù rispondono ai dubbi e alle domande dei genitori in tema di vaccinazioni, con un focus specifico per quanto riguarda la fascia tra i 5 e gli 11 anni. Si tratta di un nuovo contributo che l’Ospedale mette a disposizione delle famiglie per offrire loro un’informazione chiara e completa.

«La vaccinazione è la scelta più sicura per i propri bambini e per tutti i membri della famiglia» spiegano gli esperti del Bambino Gesù. «La vaccinazione COVID-19 protegge i bambini dall’infezione e soprattutto dalla malattia che ne può conseguire. Sebbene i bambini e i ragazzi si ammalano di COVID-19 meno frequentemente rispetto agli adulti, possono comunque ammalarsi anche gravemente e trasmettere il virus ad altri. La sicurezza e l’efficacia del vaccino – ribadiscono gli esperti – è stata attentamente monitorata anche negli studi sulla fascia di età 5-11 anni».

Nel nuovo numero di ‘A scuola di salute’ vengono affrontati diversi temi: come funziona il nuovo vaccino per i bambini e come funzionano in generale i vaccini a mRNA; l’efficacia della protezione contro il virus e le sue varianti; gli effetti della malattia sui bambini, dalla MIS-C al Long-Covid; il ruolo dei bambini nell’immunità di gruppo; come funziona la sperimentazione dei vaccini e come viene garantita la sicurezza; quali sono gli altri vaccini che si fanno tra i 5 e gli 11 anni. Infine, un lungo elenco di risposte alle domande più frequenti dei genitori.

«La vaccinazione rappresenta da tempo la misura di medicina preventiva più efficace e più sicura contro le malattie infettive – spiega il professor Ugazio – I nuovi vaccini contro il Coronavirus SARSCoV-2, che si basano su tecnologie totalmente innovative, sono il frutto di una ricerca senza precedenti nella storia dell’uomo. In meno di due anni sono stati identificati, sperimentati e utilizzati vaccini che hanno permesso di controllare una delle peggiori pandemie degli ultimi secoli».

Il numero di A scuola di salute è consultabile liberamente sul sito dell’Ospedale www.ospedalebambinogesu.it