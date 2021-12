Vaia (Spallanzani): “sciagurato non aggiornare i vaccini alle varianti, i governi sono responsabili di scelte così tragiche”

MeteoWeb

“Il vaccino è un grande strumento di protezione. Non ci trasforma in Superman ma , insieme alle terapie, soprattutto domiciliari, serve assolutamente per uscire dalla pandemia. Non consentire a tutto il mondo di vaccinarsi , superando la logica del brevetto e del profitto fuori controllo , non aggiornare ancora, ad oggi, i vaccini alle varianti, si sono dimostrate scelte tragiche e sciagurate. E molti governi ne portano la responsabilità“. Lo ha scritto in un post facebook pubblicato pochi minuti fa il dott. Francesco Vaia, direttore sanitario Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. Ieri l’Istituto Superiore di Sanità ha fornito il dato dell’efficacia delle vaccinazioni sulla variante Delta in Italia, evidenziando come abbiamo protetto dal contagio soltanto nel 62% dei casi, ben al di sotto rispetto a quanto annunciato in origine su vaccini costruiti sulla variante Alfa. Adesso che è arrivata Omicron, l’efficacia scende ancora e non sarà certo la terza dose dello stesso siero realizzato sulla Alfa a risolvere il problema.