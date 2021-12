Valanga all’Abetone: sciatore riesce a mettersi in salvo, “non risultano né feriti né vittime”

MeteoWeb

Il Soccorso Alpino sta intervenendo sull’Appennino Pistoiese in Val Sestaione, presso Abetone (Pistoia), a causa di una valanga.

Sul posto si stanno recando anche due velivoli dell’elisoccorso, Pegaso 1 e Pegaso 3.

La zona in cui si è verificato il distacco della valanga è quella del Lago Nero, un’area che risulta frequentata più da escursionisti che da sciatori.

Uno sciatore sarebbe riuscito a mettersi in salvo.

“Dalle prime verifiche non risultano né feriti né vittime. La valanga c’è stata in una zona a 1600-1700 metri di altezza in una zona non servita da impianti sciistici ma che può essere raggiunta a piedi da praticanti lo sci o lo snowboard fuori pista,” ha affermato il sindaco di Abetone Cutigliano (Pistoia) Marcello Danti.