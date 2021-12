Valensise (INGV): “il terremoto di oggi a Milano è ‘fratello’ di quello del 2012 in Emilia Romagna, la Pianura Padana è compressa da Alpi e Appennino”

MeteoWeb

Tanta paura questa mattina al Nord Italia, ed in particolare in Lombardia, per un terremoto di magnitudo ML 4.4 con epicentro a 2 km est da Bonate Sotto (Bergamo), avvenuto alle 11:34:47, ad una profondità di 26 km.

“La Pianura Padana è un’area stretta da Sud e Nord: l’Appennino la comprime in direzione Nord, Nord/Est, e le Alpi verso Sud: è come se fosse una fisarmonica,” ha spiegato ai microfoni di MeteoWeb in sismologo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Gianluca Valensise. “E’ una compressione attiva tra Alpi e Appennini,” quello odierno “è un terremoto ‘fratello’ del sisma del 2012 in Emilia, ovviamente ridotto“.

Storicamente, “i terremoti nella Bergamasca non sono molto forti, lo sono maggiormente nel Bresciano: ad esempio si può citare un evento medievale, nel 1222, di magnitudo 6/6.5,” ha ricordato l’esperto INGV.

La situazione sismica “peggiora andando verso Est, verso Brescia, poi si entra nelle vere e proprie zone sismiche. Bergamo è l’ultimo punto dove si registrano eventi, mentre la zona del Milanese è praticamente asismica,” ha concluso Valensise.

Secondo un approfondimento pubblicato su INGVterremoti, “in base al modello di pericolosità per il territorio nazionale, la pericolosità sismica dell’area interessata dal sisma è considerata media“.

Il Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani “evidenzia, nelle aree adiacenti, terremoti con magnitudo inferiore a 5 (quadrati gialli), come gli eventi sismici con epicentro vicino a Bergamo dell’8 marzo 1593 (magnitudo stimata Mw 4.86) e del 22 agosto 1606 (Mw 4.86) mentre più recentemente è stato registrato il 9 febbraio 1979 un evento sismico di magnitudo Mw 4.78,” spiegano gli esperti INGV.

Dalla consultazione del DBMI15 “si evince che la massima intensità riportata (VI-VII MCS) per la città di Bergamo è legata agli eventi storici elencati appena indicati“.

Per il terremoto odierno, “la mappa di scuotimento calcolata dai dati delle reti sismiche e accelerometriche INGV e DPC mostra dei livelli di scuotimento fino al V-VI grado MCS“.

Il terremoto “è stato risentito in tutta la Lombardia e nelle regioni limitrofe, come evidenziato dai questionari compilati sul sito di “Hai sentito il terremoto?”. Il terremoto è stato risentito con intensità fino al V-VI grado MCS,” concludono gli esperti INGV.