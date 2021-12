Variante Omicron in Gran Bretagna: per i vaccinati una settimana di test giornalieri dopo contatti con positivi

MeteoWeb

I cittadini britannici completamente vaccinati che hanno avuto contatti con un contagiato dal Covid dovranno sottoporsi a un test rapido ogni giorno per una settimana. Lo ha stabilito il Dipartimento della salute britannico, nel tentativo di rallentare la diffusione del virus. La nuova direttiva, che entrerà in vigore da martedì, arriva – riporta il Guardian – dopo “un aumento significativo dei casi di Omicron“, ha affermato il Dipartimento e si applica nel fatto che il contatto sia con qualcuno con la variante Omicron, più trasmissibile. Si consiglia alle persone di reperire una scatola di sette test gratuiti ordinando online, e di segnalare i risultati. Gli adulti non vaccinati devono invece, in caso di contatto con contagiati, continuare ad autoisolarsi per 10 giorni.