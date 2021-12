USA, venti da uragano alimentano incendi in rapido movimento in Colorado: intere città evacuate – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Migliaia di persone hanno ricevuto l’ordine di evacuazione immediata mentre il vento alimenta incendi in rapida diffusione nella contea di Boulder, in Colorado. Secondo lo sceriffo della contea, diversi piccoli incendi d’erba, innescati da linee elettriche abbattute dalle forti raffiche di vento nel Colorado centrale, si sono trasformati in incendi violenti nel pomeriggio di oggi, 30 dicembre (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Registrate raffiche di quasi 170km/h. L’area di Boulder, inoltre, è attualmente colpita da un’estrema siccità, che favorisce il propagarsi delle fiamme.

Il Servizio Meteorologico Nazionale per Denver e Boulder ha definito la situazione “potenzialmente mortale”. Louisville, con una popolazione di circa 20.000 abitanti, ha ricevuto l’ordine di evacuazione, secondo l’Ufficio di gestione delle emergenze di Boulder. Anche l’intera città di Superior, con una popolazione di circa 13.000 persone, ha ricevuto lo stesso ordine. Il Servizio Meteorologico ha affermato che gli incendi stanno “diventando un evento eolico ad altissimo impatto per la nostra zona” e ha esortato le persone a “prenderlo sul serio e a rispettare qualsiasi ordine di evacuazione delle autorità locali“.

Le condizioni hanno portato alla chiusura di diverse strade e i venti hanno rovesciato diversi mezzi pesanti. Gli incendi hanno provocato alcuni blackout: interessate circa 350 persone.