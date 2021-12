Venti da uragano e decine di tornado nel Midwest: raffica di 172km/h in Colorado, “avere tutte queste tempeste a dicembre è davvero insolito”. 1 morto – FOTO

MeteoWeb

Si conta la prima vittima delle tempeste che stanno colpendo il Midwest degli Stati Uniti a meno di una settimana dal disastroso outbreak che ha seminato morte e distruzione in 6 diversi stati. Il maltempo si è abbattuto sulle Grandi Pianure e sul Midwest mentre si registrano temperature insolitamente alte, portando raffiche di vento da uragano e generando decine di tornado in Nebraska, Iowa e Minnesota in una ondata di maltempo estremamente insolita per dicembre.

Un semirimorchio colpito da forti venti si è ribaltato su un lato sulla US Highway 151 in direzione sud nell’Iowa orientale nella serata di ieri, uccidendo il conducente, ha detto la Iowa State Patrol. La tempesta si è spostata a nord dei Grandi Laghi in Canada oggi, con forti venti, neve e condizioni pericolose che continuano nella regione superiore dei Grandi Laghi, ha affermato il National Weather Service. Più di 400.000 case e aziende sono rimaste senza elettricità oggi mattina in Michigan, Wisconsin, Iowa e Kansas.

Oggi è stato segnalato un tornado nel sud del Minnesota che, se confermato, sarebbe il primo in assoluto nello stato nel mese di dicembre. La piccola comunità di Hartland, Minnesota, potrebbe essere stata la più colpita, con 35-40 abitazioni che hanno subito danni minori mentre alcune aziende sono state gravemente danneggiate, ha affermato Rich Hall, direttore della gestione delle emergenze della contea. Diversi fienili sono crollati e i tetti di alcuni capannoni sono stati spazzati via, ha aggiunto. I venti hanno abbattuto alberi, rami di alberi e quasi 150 linee elettriche nella Penisola inferiore del Michigan settentrionale e occidentale. Nel villaggio di Fruitport, nel Michigan occidentale, forti venti hanno sollevato una parte del tetto della scuola elementare di Edgewood, portando i funzionari a chiudere tutte le scuole distrettuali.

Ci sono stati più di 20 rapporti di tornado mercoledì negli stati delle pianure, sparsi per il Nebraska orientale e l’Iowa, sulla base di rapporti preliminari dello Storm Prediction Center. La giornata ha visto anche il maggior numero di segnalazioni di raffiche di vento da uragano – 120km/h o superiori – di qualsiasi giorno dal 2004, ha affermato il centro. “Avere questo numero di tempeste di vento distruttive tutte in una volta sarebbe insolito in qualsiasi periodo dell’anno. Ma che questo accada a dicembre è davvero anormale“, ha affermato Brian Barjenbruch, meteorologo del National Weather Service di Valley, nel Nebraska. Mercoledì ci sono state almeno 59 segnalazioni di raffiche di vento da uragano, che hanno superato le 53 registrate il 10 agosto 2020, quando una rara tempesta derecho ha colpito l’Iowa, ha affermato lo Storm Prediction Center. La distruzione di mercoledì, tuttavia, è stata molto meno grave di quella che l’Iowa ha visto dal derecho del 2020, che ha causato miliardi di dollari di danni.

I forti venti hanno anche sollevato polvere che ha ridotto la visibilità a zero a ovest di Wakeeney, nel Kansas, ha affermato il Dipartimento dei trasporti di stato, e ha causato il ribaltamento di almeno quattro semirimorchi. I funzionari del Kansas hanno chiuso l’Interstate 70 dal confine con il Colorado a Salina, così come tutte le autostrade statali in nove contee nel nord-ovest del Kansas. Quella polvere e il fumo di vari incendi in Kansas sono stati trasportati verso nord dalla tempesta e si sono concentrati su parti di Kansas, Nebraska e Iowa, causando un drammatico calo della qualità dell’aria in queste aree mercoledì sera e una raccomandazione del servizio meteorologico per le persone di rimanere al chiuso.

Raffiche superiori a 129km/h sono state registrate nel Texas Panhandle e nel Kansas occidentale. Il servizio meteorologico ha affermato che un sito di osservazione automatizzato a Lamar, in Colorado, ha registrato una raffica di 172km/h mercoledì mattina. Nelle pianure dal Colorado, i forti venti hanno messo fuori uso l’energia, chiuso strade e autostrade e ritardato o cancellato centinaia di voli. Il servizio meteorologico ha detto che una raffica di vento di 160km/h è stata registrata sull’aerodromo dell’Air Force Academy a Colorado Springs.