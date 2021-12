Viaggi & Turismo: battesimo a Dubai per MSC Virtuosa, la super nave con a bordo il primo Barman Umanoide

MeteoWeb

MSC Crociere, il terzo brand crocieristico al mondo, leader in Mediterraneo, Sud America, Sud Africa e Medio Oriente, ha celebrato a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, il Battesimo della sua nuova ammiraglia MSC Virtuosa.

Madrina della cerimonia ancora una volta Sophia Loren, che ha tenuto a battesimo ben 17 delle 19 navi che compongono la moderna e innovativa flotta della Compagnia. L’avvenimento internazionale testimonia sia la propria fiducia nel futuro del settore crocieristico, sia il proprio impegno di lungo termine negli Emirati Arabi Uniti e nel più ampio mercato del Medio Oriente, dove è già leader del settore, paesi che rappresentano peraltro una destinazione sempre più amata dai turisti italiani. Nella ragione la nave offrirà splendidi itinerari nel Mar Arabico per tutta la stagione invernale partendo da Dubai, per garantire ai propri ospiti l’opportunità di sperimentare le migliori destinazioni della regione del Golfo, tra cui Abu Dhabi, Sir Bani Yas Island e Qatar.

Dotata delle più recenti tecnologie marittime disponibili, MSC Virtuosa è una delle navi da crociera più grandi e avanzate al mondo anche dal punto di vista ambientale. MSC Crociere condivide con gli Emirati Arabi Uniti l’importante obiettivo di giungere a zero emissioni nette entro il 2050 e MSC Virtuosa rappresenta un’altra pietra miliare nel viaggio verso il raggiungimento di questo importante traguardo. MSC Virtuosa può ospitare fino a 6.334 passeggeri, oltre a 1.704 membri dell’equipaggio, sarà posizionata nel Mar Arabico fino a marzo 2022 e avrà il suo homeport a Dubai.

L’innovativa nave conta 19 ponti ed è pronta ad accogliere i suoi ospiti questo inverno per itinerari di una settimana da Dubai con il meglio della cucina internazionale, intrattenimento di classe mondiale, bar e saloni rilassanti, nonché la più grande area shopping in mare, spa e centro fitness, un aquapark e club per bambini e adolescenti. La caratteristica principale di MSC Virtuosa è la sua iconica promenade di 112 metri con una splendida cupola a LED, il cuore sociale della nave. Una peculiarità unica che attende gli ospiti a bordo è il nuovissimo MSC Starship Club, disponibile esclusivamente su MSC Virtuosa, che vede protagonista Rob, il primo barman umanoide futuristico del mondo.

Alcuni dei punti servizi includono:

L’MSC Yacht Club ulteriormente migliorato, con eleganti strutture e sistemazioni private, tra cui una lounge panoramica, un ristorante gourmet e una piscina privata e un sun deck

ulteriormente migliorato, con eleganti strutture e sistemazioni private, tra cui una lounge panoramica, un ristorante gourmet e una piscina privata e un sun deck MSC for Me – l’esperienza digitale multicanale per aiutare gli ospiti a sfruttare al meglio la loro esperienza di vacanza

– l’esperienza digitale multicanale per aiutare gli ospiti a sfruttare al meglio la loro esperienza di vacanza Una scelta di 10 ristoranti e 21 bar , compresi due nuovissimi ristoranti di specialità – HOLA! Tacos & Cantinae Indochine

, compresi due nuovissimi ristoranti di specialità – HOLA! Tacos & Cantinae Indochine Un teatro da 945 posti e la splendida Carousel Lounge a poppa della nave con produzioni dal vivo e spettacoli ogni sera

e la splendida Carousel Lounge a poppa della nave con produzioni dal vivo e spettacoli ogni sera Ampie strutture per bambin i, tra cui aree di gioco LEGO® e un baby club Chicco

i, tra cui aree di gioco LEGO® e un baby club Chicco 112 metri di promenade fiancheggiata da boutique, bar e ristoranti e sormontata da uno schermo a LED mozzafiato con animazioni giorno e notte

Cinque piscine tra cui un’ampia piscina magrodome e un acquapark di 1.000 mq

Un’area di intrattenimento dedicata con un simulatore FI, bowling, cinema XD

La lussuosa MSC Aurea Spa con una gamma completa di trattamenti e la modernissima MSC Gym by Technogym®

con una gamma completa di trattamenti e la modernissima MSC Gym by Technogym® La più grande area shopping in mare con 1.168 mq di spazio commerciale con 11 boutique e 250 marche diverse

Le tecnologie ambientali più avanzate

In linea con l’impegno di MSC Crociere per raggiungere le zero emissioni nette di gas serra delle sue operazioni entro il 2050, MSC Virtuosa presenta alcune delle tecnologie più avanzate attualmente disponibili, tra cui: sistemi ibridi di pulizia dei gas di scarico (EGCS) e sistemi all’avanguardia di riduzione catalitica selettiva (SCR); sistemi di trattamento delle acque reflue in linea con la risoluzione MEPC 227(64) dell’Organizzazione marittima internazionale; connettività elettrica da terra a nave; nonché, sistema di gestione del rumore irradiato sott’acqua, con il design dello scafo e della sala macchine che minimizzano l’impatto acustico, riducendo i loro potenziali effetti sulla fauna marina.

La nave ha anche ricevuto 11 Golden Pearls da Bureau Veritas per la sua gamma di aspetti innovativi, tra cui la protezione ambientale e la salute e la sicurezza. MSC Virtuosa è infatti la prima nave da crociera al mondo a ricevere una notazione BIORISK da Bureau Veritas in riconoscimento della sua capacità di mitigare e gestire il rischio di malattie infettive per i passeggeri.