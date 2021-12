Violento terremoto scuote l’Indonesia, tanta paura e gente in fuga: rientrata l’allerta tsunami [FOTO e VIDEO]

MeteoWeb

E’ rientrata l’allerta tsunami emessa in seguito al violento terremoto magnitudo 7.3 (dati USGS) verificatosi alle 12:20 ora locale (le 04:20 in Italia) al largo dell’isola di Flores, nella provincia indonesiana di Nusa Tenggara Orientale.

L’evento sismico ha scatenando il panico nella regione.

La scossa è stata rilevata dall’Istituto geofisico statunitense a 112 km Nord dalla località di Maumere, ad una profondità di 18,5 km

Non sono stati al momento segnalati danni gravi o vittime nelle aree vicine all’epicentro, secondo quanto riporta AFP e come confermato dal capo del distretto di Flores Orientale, Antonius Hubertus.

Dopo un primo allarme tsunami, il Pacific Tsunami Warning Center alle Hawaii e successivamente l’agenzia indonesiana hanno revocato l’allerta. Il portavoce della National Disaster Mitigation Agency, Abdul Muhari, ha affermato che i residenti della zona hanno sentito fortemente il terremoto. Numerosi video postati sui social mostrano persone in fuga per strada o da edifici che hanno tremato.

Il capo del distretto di Flores Timur, Anton Hayon, ha confermato che non sono stati segnalati danni: “Abbiamo chiesto alle persone nelle aree costiere di allontanarsi dalle linee della spiaggia, specialmente nella parte settentrionale, poiché c’è stato un grande tsunami nel 1972“.