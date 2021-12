Volo sanitario d’urgenza dell’Aeronautica Militare: neonato in pericolo di vita trasportato da Cagliari a Roma

MeteoWeb

Nella giornata di sabato 18 dicembre, un Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare ha effettuato un trasporto sanitario d’urgenza per un bimbo di appena quindici giorni, bisognoso di cure specialistiche urgenti, dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari all’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” di Roma.

Il volo d’urgenza, richiesto dalla Prefettura di Cagliari, è stato immediatamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l’ordine di decollo ai velivoli che la Forza Armata mantiene in stato di prontezza operativa, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità.

Il velivolo, decollato dallo scalo di Ciampino nella mattinata, ha raggiunto l’aeroporto di Cagliari in poco più di un’ora. Effettuato l’imbarco del piccolo paziente all’interno di una apposita culla termica, assistito da una équipe medica e accompagnato dalla madre, il velivolo militare è immediatamente ripartito verso l’aeroporto romano di Ciampino, dove è atterrato poco dopo le 14:00 e dal quale – in ambulanza – il bimbo è stato trasferito rapidamente presso l’Ospedale “Bambino Gesù”.

Missioni di questo tipo richiedono massima e assoluta tempestività, garantita da una minuziosa e capillare organizzazione e da procedure ben rodate. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi per trapianti, equipe mediche o ambulanze.