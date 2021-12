Voragine nel Napoletano: cede il manto stradale a Casavatore, a pochi passi da una palazzina di 4 piani

MeteoWeb

Una voragine ampia oltre 10 metri e profonda 5 si è aperta questa mattina, intorno alle 5, a Casavatore, nel Napoletano.

La porzione di manto stradale ha ceduto in Corso Italia, altezza civico 57, a pochi passi da una palazzina di 4 piani.

In corso le operazioni di messa in sicurezza. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale.

Non si registrano feriti.