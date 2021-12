Walter Ricciardi: “la quarta dose in primavera, inizieremo a maggio. Io la chiamerei ‘richiamo'”

MeteoWeb

Walter Ricciardi, consulente scientifico mistero della Salute, in un’intervista a ‘Il Messaggero’ in edicola oggi, ha detto che: “ora bisogna accelerare sulla terza dose. Poi sì, ci sarà bisogno di una quarta, ma io la chiamerei ‘richiamo’. E comunque non si partirà prima di alcuni mesi, a maggio o giugno“.