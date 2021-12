Covid, Walter Ricciardi: “la terza dose ci proteggerà per qualche mese, dovremo ripetere il vaccino ogni anno come per l’influenza”

MeteoWeb

“Non abbiamo ancora la certezza che i vaccini riescano a bloccare Omicron, secondo Moderna ci sono dei dubbi, mentre i dati che provengono da Israele – dove vaccinano solo con Pfizer – sembrano buoni“. Lo ha detto Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute, parlando a SkyTg24, ricordando però che prima serve aspettare i dati definitivi. “E’ plausibile immaginare un richiamo annuale contro il Covid. La terza dose ci proteggerà per un po’ di mesi, poi quando e se dovremo fare un nuovo richiamo dipenderà dalla diffusione del virus e dalla situazione pandemica“, ha detto a proposito della dose booster. “E’ molto probabile che dopo il ciclo vaccinale primario dovremo fare dei richiami annuali. Lo facciamo già con il vaccino per l’influenza e non è un fatto strano. E’ importante però vaccinare tutto il mondo per fermare la diffusione di nuove varianti e il contagio“, ha concluso Ricciardi.