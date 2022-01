Tragedia in Alto Adige: bambino di 2 anni muore annegato nella piscina di un hotel

MeteoWeb

Sono finite in tragedia le vacanze di una famiglia altoatesina, andata a trascorrere qualche giorno in un hotel-benessere a Naz. Un bambino di 2 anni, infatti, è morto dopo essere annegato nella piscina della struttura. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato 8 gennaio. Il piccolo è deceduto ieri dopo essere stato trasportato in condizioni disperate prima all’ospedale di Bressanone e poi in elicottero in terapia intensiva alla clinica universitaria di Innsbruck in Austria.

Il bambino, che stava trascorrendo un periodo di vacanza insieme ai genitori e al fratello, è improvvisamente sfuggito all’attenzione dei genitori e, attirato dall’acqua, è entrato in piscina. Accortisi che il piccolo si era allontanato, i genitori lo hanno trovato in acqua privo di sensi. Immediata la richiesta di intervento ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare.