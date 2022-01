Aeronautica Militare: trasporto sanitario urgente per una donna in stato di gravidanza

MeteoWeb

È terminato poco prima delle 18 il trasporto sanitario d’urgenza da Alghero a Pescara a bordo di un velivolo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare a favore di una donna in stato di gravidanza ricoverata presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari a causa di minaccia di parto trigemellare pretermine.

Il velivolo, decollato dall’aeroporto militare di Ciampino alle 15.30, ha raggiunto l’aeroporto di Alghero in poco più di un’ora. Effettuato l’imbarco della donna assistita da una équipe medica ed accompagnata da un familiare, il velivolo militare è immediatamente ripartito verso l’aeroporto di Pescara dal quale, la paziente è stata trasportata in ambulanza presso l’ Ospedale S.S. Annunziata di Chieti.

Il volo d’urgenza, richiesto dalla Prefettura di Sassari, è stato immediatamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l’ordine di decollo ai velivoli che la Forza Armata mantiene in stato di prontezza operativa, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità.

Questo appena concluso è il quarto volo sanitario urgente effettuato dagli equipaggi dell’Aeronautica Militare nelle ultime 48 ore.

Missioni di questo tipo richiedono massima e assoluta tempestività, garantita da una minuziosa e capillare organizzazione e da procedure ben rodate. Attraverso i suoi Reparti di Volo, l’Aeronautica Militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, come accaduto oggi, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa.