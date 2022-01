Aids: al via la sperimentazione di un vaccino con tecnologia mRNA

MeteoWeb

Al via la sperimentazione di un vaccino anti-Hiv basato sull’RNA messaggero, la stessa tecnologia utilizzata per i vaccini anti-Covid Pfizer e Moderna. La stessa azienda farmaceutica Moderna e l’organizzazione no profit di ricerca scientifica Iavi, infatti, lanciano uno studio sugli antigeni del vaccino contro l’Hiv veicolati tramite la tecnologia mRNA. Il trial di Fase 1 su mRna-1644 è sponsorizzato da Iavi e si svolge in quattro sedi negli Stati Uniti.

Saranno reclutati 56 volontari adulti sani e Hiv-negativi: 48 partecipanti riceveranno una o due dosi di mRna-1644, 32 di loro riceveranno il boost mRna-1644v2-Core. Altri otto volontari avranno solo il richiamo immunogeno.

Le risposte immunitarie dei partecipanti ai candidati vaccini – si spiega in una nota – saranno esaminate in dettaglio molecolare per valutare se gli obiettivi di risposta sono stati raggiunti. Per sicurezza, i partecipanti saranno monitorati per sei mesi dall’ultima vaccinazione.