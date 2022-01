Allerta Meteo, il maltempo si sposta verso Sud: abbondanti nevicate tra Calabria e Sicilia. I dettagli

MeteoWeb

Il nucleo instabile relativamente freddo sub polare, come da previsioni meteo, è giunto quest’oggi sull’Italia apportando un ennesimo peggioramento invernale e nevicate diffuse sulle regioni centrali, fino a bassa quota. L’aria fredda sta entrando progressivamente da Nord verso Sud con altre intense nevicate attese nella notte prossima soprattutto tra Abruzzo, Molise, Campania settentrionale, anche sulla Daunia pugliese, fino a quote di media bassa collina su questi settori. Addensamenti con rovesci e temporali diffusi anche su diversi settori più meridionali, tuttavia qui nevicate a quote un po’ più alte per via una circolazione ancora non particolarmente fredda. Per la giornata di domani, la temperatura è attesa in ulteriore, moderato calo anche verso l’estremo Sud e, per di più, con l’azione del minimo depressionario che si abbasserà in latitudine andando a interessare con fenomeni più insistenti e forti proprio le aree via via più meridionali tra la Basilicata, la Calabria e la Sicilia.

Oltre alle nevicate abbondanti che accadranno sull’Appennino lucano, in questa sede vogliamo rilevare, in particolare, le nevicate abbondanti, in alcuni casi già presenti sopra i 1000/1200 m, ma che si faranno decisamente più intense nel corso delle prossime 24/36 ore, su diversi settori montuosi appunto tra Calabria e Sicilia. Particolarmente esposti saranno la Sila e i monti settentrionali della Sicilia, specie Nebrodi e Madonie. Su tutti questi rilievi, la giornata di domani, lunedì 10 gennaio, sarà particolarmente perturbata con arrivo di precipitazioni talora anche intense e insistenti, sin dal mattino sui rilievi settentrionali siciliani, soprattutto al pomeriggio e poi nella sera, invece, su quelli della Sila. Intorno ai 1300 m sono attesi 60/70 cm sulla Sila, naturalmente diverse decine di centimetri alle quote più basse e diversi centimetri fino anche a 6/700 m. Ugualmente precipitazioni nevose abbondanti sono attese sui rilievi settentrionali della Sicilia, qui con accumuli fino a 30 cm o anche oltre sopra i 1000 m e diversi centimetri alle quote via via inferiori, verso la media-alta collina sulle Madonie. Insomma, un maltempo invernale che si trasferirà via via verso Sud con accumuli decisamente significativi alle quote di media e anche bassa montagna. Per tutti i dettagli su questa ennesima fase di maltempo invernale sull’Italia, anche in riferimento alle altre regioni, rimandiamo ai nostri prossimi aggiornamenti.