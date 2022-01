Allerta Meteo della Protezione Civile, in arrivo venti, pioggia e neve al Centro-Nord. MAPPE e BOLLETTINI

MeteoWeb

Una perturbazione di origine nord atlantica raggiungerà il nostro Paese nel corso della giornata di domani, determinando un generale peggioramento. In tale contesto, sono attese precipitazioni sparse al Centro-Nord, specie su Toscana e Triveneto e una rilevante intensificazione della ventilazione settentrionale che, dal pomeriggio di domani, causerà una rapida diminuzione delle temperature, con nevicate che tenderanno a calare di quota fino a raggiungere livelli collinari al Nord.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dal pomeriggio di domani, mercoledì 5 gennaio, venti da forti a burrasca, dai quadranti settentrionali, su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia autonoma di Bolzano; venti da forti a burrasca, inizialmente sud-occidentali, sull’Emilia-Romagna in successiva rotazione da Nord-est, con locali raffiche fino a burrasca forte e mareggiate lungo le coste esposte. Previste, inoltre, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Veneto e Toscana centro-settentrionale e nevicate su Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Bolzano, a quote inizialmente superiori ai 700-900m in abbassamento, in serata, fino a 400-500m, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino a localmente abbondanti sui settori alpini di Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 5 gennaio, allerta gialla su gran parte della Toscana.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 4 gennaio 2022

Precipitazioni: da isolate a sparse su Liguria centro-orientale, Alta Toscana, settori alpini e prealpini della Lombardia e Friuli Venezia Giulia orientale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati su Liguria e Toscana, dove i fenomeni potranno assumere anche carattere di rovescio.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: localmente forti sud-occidentali sulle coste settentrionali della Sardegna, su Liguria centro-orientale, aree appenniniche tosco-emiliane ed umbro-marchigiane e, dalla sera, sui settori costieri di Toscana e Lazio settentrionale.

Mari: molto mossi il Mar Ligure e il Tirreno settentrionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 5 gennaio 2022